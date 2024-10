Chi è l’insostituibile di Conte? Risponde (anche) la nostra redazione

vedi letture

Chi è l’insostituibile di Conte? Anche la redazione di Tuttonapoli ha partecipato al sondaggio lanciato da qualche sul nostro sito (qui per votare), affiancandosi dunque a voi lettori. Fermo restando l'importanza del collettivo, alla base della rinascita con Antonio Conte, abbiamo chiesto chi rappresenta in questo momento l'uomo insostituibile ed intoccabile nella squadra prima in classifica. Un modo per entrare nel dettaglio anche del rendimento dei singoli. Ecco, intanto, le opinioni della nostra redazione espresse in pochissimi caratteri e già pubblicate sulla nostra pagina Instagram

Antonio Gaito: "Lukaku è già insostituibile perché ha caratteristiche uniche e senza di lui Conte dovrebbe cambiare gioco".

Arturo Minervini: "Il fondamento principale del sistema di Conte è Conte stesso: senza Antonio, il sistema non esiste".

Fabio Tarantino: "Buongiorno è l’insostituibile del Napoli. Un centrale completo. Difesa blindata con il vero erede di Kim".

Francesco Carbone: "Buongiorno è l’insostituibile del Napoli! Il tracollo di Verona ne è un esempio, ha dato solidità al reparto e elevato il rendimento di Rrahmani".

Pierpaolo Matrone: "Dal punto di vista tattico per me oggi gli insostituibili sono McTominay e Politano. Senza loro due Conte non avrebbe potuto cambiare modulo".

Davide Baratto: "Non quanto Buongiorno, ma Rrahmani ad oggi è un pilastro. 1º per duelli vinti e passaggi riusciti, giocatore ritrovato".

Antonio Noto: "Anche per Conte l'insostituibile è Lobotka. Nonostante l'acquisto di Gilmour voluto dal tecnico, lo slovacco resta fondamentale in fase di possesso e non possesso".

Daniele Rodia: "Lobotka, metronomo sublime del Napoli, elemento imprescindibile e maestro del gioco. Faro della rinascita azzurra".

Christian Marangio: "L’insostituibile del Napoli di Conte è Scott McTominay, l’unico in grado di cambiare in maniera così repentina ed importante il Napoli in campo".