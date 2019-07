Chiringuito tv - James resta al Real! Situazione legata ad Asensio, scettico l'entourage del colombiano

James Rodriguez resta al Real Madrid. Questa l'ultima novità, per certi versi clamorosa, che sta rimbalzando dalla Spagna in queste ore. Secondo quanto riportato dalla trasmissione Chiringuito Tv, una delle più autorevoli legate all'ambiente Real, il club madrileno avrebbe preso questa decisione anche in virtù della situazione legata all'infortunio di Asensio. L'entourage del colombiano, però, resta scettico nei confronti di questa presa di posizione, visto che Zidane continua a non tenere in piena considerazione lo stesso James. Resta il fatto che sia Atletico che Napoli potrebbero comunque provare un affondo decisivo per il giocatore nel corso delle prossime ore.