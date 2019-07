Ciro è tornato: inizia ufficialmente la caccia a Marek

Rieccolo Dries. Sorridente, come sempre. Capace di generare entusiasmo con una smorfia, di alleggerire ogni tensione con la sua grande spontaneità. Proprio come ha fatto con l’ultimo gossip arrivato dal Belgio, che raccontava di sua moglie Kath determinata a lasciare Napoli. L’attaccante con leggerezza ha smorzato la questione, senza nemmeno perderci troppo tempo. Troppa la voglia di riabbracciare i compagni e mettersi a disposizione di Carlo Ancelotti, che lo aspettava per iniziare a lavorare sui movimenti che dovranno essere ancor più oliati nella stagione che sta arrivando.

Ciro ed il Napoli. Un rapporto destinato a durare, sebbene la scadenza di contratto dica giugno 2020. Probabilmente giocherà questa stagione con il futuro sospeso, tra la voglia di riavvicinarsi alla terra natale e le sirene cinesi che torneranno ad ammaliarlo con ingaggi faraonici. Dries, però, in questo momento ha tutta la sua testa riversata sulla maglia azzurra. C’è da riconquistarsi uno spazio importante, c’è da attendere arrivi illustri nel reparto avanzato che potrebbero aumentare non solo la qualità, ma anche la concorrenza per ottenere una maglia dal primo minuto. Circostanza che non spaventa certo Mertens, da sempre abituato a dover lottare ogni volta per non essere bollato come quello che può essere determinante anche a gara in corsa.

Il numero 121. Fare bene con il Napoli significa per il belga segnare tanti gol. Segnare tanti gol significherebbe per lui andare a prendersi il primato dei cannonieri all-time in azzurro. Con l’arrivo a Dimaro infatti inizia ufficialmente la caccia al trono occupato da Marek Hamsik, fermo proprio a quota 121 prima del trasferimento al Dalian. Dries inizia ai nastri di partenza a quota 109, con un calcola abbastanza elementare da fare: serviranno 13 gol per prendersi il primo posto solitario nella speciale classifica. Un ulteriore incentivo per chi, come Dries, vive il calcio con grande entusiasmo. Bentornato a casa Ciro.