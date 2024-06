Clamorosa idea Hummels: ADL prova l'inserimento e il sorpasso alla Roma

Questa la notizia riportata dall'edizione odierna del Corriere dello Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

Clamorosa idea Matts Hummels: il club di De Laurentiis valuta l’inserimento per lo svincolato del Borussia Dortmund. Questa la notizia riportata dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il 30 giugno, tra undici giorni, dirà auf a uf wiedersehen , by bye, arrivederci da svincolato. Illustrissimo paramero zero che, alla luce della splendida stagione appena conclusa con la finale di Champions persa contro il Real Madrid, e arricchita dal gol decisivo della vittoria nella semifinale di ritorno contro il Psg, è diventato un’occasione per tanti.

Ricapitolando gli ultimi giorni: è stata la Roma, la squadra più decisa a puntare su di lui per il dopo Smalling. Poi, il Maiorca. E sai com’è, in attesa che lui decida, che accetti una proposta, il Napoli ha pensato di inserirsi, di intervenire, di sondarne le intenzioni e la possibilità di chiudere un colpo a zero pieno di suggestione ma anche di valori: tecnici, di esperienza e personalità da vendere. Un leader per Conte tra i giovani".