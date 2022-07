Clamorosa voce dalla Germania: "Il Bayern prepara 120 mln per prendere Osimhen"

Poi, elemento aggiuntivo che spinge a crederci, la precedente esperienza di Osimhen in Germania, al Wolfsburg:

Il Bayern Monaco pronto a investire 120 milioni per portare in Bundesliga Victor Osimhen. Lo racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Per far la spesa, a modo suo, il Bayern sarebbe andato persino al di là di De Laurentiis, che con 110 milioni si lascerebbe convincere: secondo i giornali tedeschi, il club pluridecorato avrebbe persino stanziato 120 milioni di euro per provare ad inseguire un attaccante che lo tenga al riparo da sorprese e che non faccia soffrire per l’addio di Lewandowski, che (non solo) statisticamente ha pochi concorrenti, visto tutto quello che è stato capace di fare nella sua lunga esperienza.

Poi, elemento aggiuntivo che spinge a crederci, la precedente esperienza di Osimhen in Germania, al Wolfsburg: stagione 2017-2018, primo impatto del nigeriano (all’epoca diciannovenne) con il calcio europeo, quindici presenze e zero reti, tanti dubbi e varie perplessità, spazzate via rapidamente al Charleroi in Belgio e poi definitivamente rimosse al Lilla".