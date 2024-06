Clamoroso CdS: "E se con Conte alla fine Osimhen restasse al Napoli?"

Questo l'interrogativo che si pone il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna

E se Victor Osimhen alla fine restasse al Napoli con l'avvento di Antonio Conte in panchina? Questo l'interrogativo che si pone il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna: "Sì, certo, a gennaio Aurelio De Laurentiis anticipò la partenza di Victor Osi mhen e lui stesso in piena Coppa d’Africa lasciò intendere di voler azzerare e ripartire altrove, meglio se in Premier, ma i costi legati alla clausola rescissoria da 130 milioni e al suo ingaggio da 10 milioni a stagione sembrano spaventare un po’, o comunque indurre a una riflessione i suoi corteggiatori.

Tanto che finora il Napoli non ha ricevuto offerte tali da imbastire una trattativa concreta. Bene. Con un interrogativo a coté: e se alla fine Osi restasse? Anche lui come Kvara, Anguissa, Lobotka e compagni: tutti insieme appassionatamente alla corte del signor Conte. Compreso Di Lorenzo, certo, un altro degli imprescindibili pilastri che l’allenatore ha indicato agli ingegneri incaricati di costruire la squadra del futuro seguendo le sue indicazioni".