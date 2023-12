Clamoroso Cds: "Napoli furioso, ma i vertici hanno apprezzato e promosso Massa!"

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, il Napoli è incavolato nero per le decisioni di Massa sul contatto Lautaro-Lobotka

Il Napoli pensa alla gara di venerdì contro la Juventus ma è ancora scottato per il ko rimediato contro l'Inter. Una partita decisa anche da evidenti errori arbitrali, come evidenziato un po' da tutte le moviole dei principali quotidiani sportivi e non solo.

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, il Napoli è incavolato nero per le decisioni di Massa sul contatto Lautaro-Lobotka prima del vantaggio di Calha e su quello in area interista tra Acerbi e Osimhen, ma pare - si legge - che la sua prestazione sia stata apprezzata al quartier generale degli arbitri e promossa quasi con il massimo dei voti (il top è 8.70); fermo restando i dubbi nel caso tra Lobotka e il Toro (definito «mezzo errore»).