Clamoroso Gazzetta: "Acerbi-Osimhen non è rigore. Su Lautaro-Lobotka Var non può intervenire"

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo la moviola de La Gazzetta dello Sport, quello di Massa è statoo un buon arbitraggio. Sul primo episodio: "Lunghe proteste del Napoli sull’1-0 per una trattenuta di Lautaro a Lobotka a inizio azione: dalle immagini si vede una cintura dell’argentino col braccio sinistro alla vita dell’avversario. Massa è vicinissimo e lascia correre, il Var in questa tipologia di falli non può intervenire".

Questo il giudizio sul rigore negato al Napoli che per il quotidiano non era da segnalare: "Nella ripresa, subito proteste azzurre quando Osimhen cade in area dopo un contatto con Acerbi: c’è il tocco del difensore con la gamba destra sul tallone del nigeriano ma l’intensità non sembra tale da giustificare un rigore e, ancora una volta, il Var non può intervenire".