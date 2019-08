Clamoroso Icardi, inserimento del Monaco: offerto mega-ingaggio da 12mln a stagione

Colpo di scena per Mauro Icardi. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato della Rai, il Monaco ha raggiunto un accordo totale con l'Inter, alla stessa cifra offerta da De Laurentiis di 60mln più 5mln di euro ed i nerazzurri preferiscono non rinforzare una diretta concorrente. Il Monaco però offre di più al giocatore, ovvero 12mln di euro netti per cinque anni contro i 7,5mln di euro del Napoli. Il club partenopeo ha confermato la notizia, essendo stato informato. Da parte dell'entourage dell'argentino non c'è una chiusura verso il Monaco.