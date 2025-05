CLASSIFICA - Finale folle! Il Napoli mantiene un +1 pesantissimo sull’Inter

vedi letture

Incredibile equilibrio a 90 minuti dalla fine dei giochi in Serie A: la capolista Napoli si fa fermare sullo 0-0 sul campo del Parma, ma l'Inter si vede frenata 2-2 in casa dalla Lazio di Pedro e non riesce nell'aggancio o nel sorpasso ai danni dei campani. La squadra di Conte rimane così in cima, da sola, con un punto di vantaggio sui nerazzurri di Inzaghi. In coda invece il Cagliari conquista la salvezza matematica, il Venezia torna penultimo mentre proseguono appaiate al terzultimo posto Empoli e Lecce: a oggi sarebbe spareggio salvezza.

Serie A, la classifica aggiornata dopo 37 partite

1. Napoli 79 punti

2. Inter 78

3. Atalanta 74

4. Juventus 67

5. Roma 66

6. Lazio 65

7. Fiorentina 62

8. Bologna 62

9. Milan 60

10. Como 49

11. Torino 44

12. Udinese 44

13. Genoa 40

14. Cagliari 36

15. Hellas Verona 34

16. Parma 33

17. Lecce 31

18. Empoli 31

19. Venezia 29

20. Monza 18