Colpo in prospettiva: il Napoli ha preso il 2007 argentino Francisco Baridò

Colpo in prospettiva per il Napoli: secondo quanto riportato da Repubblica, il Napoli avrebbe messo le mani su Francisco Baridò, giovane talento argentino. Il direttore sportivo Giovanni Manna, infatti, avrebbe chiuso un colpo in prospettiva in queste ultime ore di mercato. Baridò, classe 2008, è un trequartista mancino che nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Primavera della Juventus, senza però raggiungere l’accordo per il rinnovo del contratto.

Cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors, è considerato un profilo intrigante per tecnica e visione di gioco, e "verrà aggregato al gruppo di Antonio Conte con l’obiettivo di sorprendere" spiega il quotidiano. Nato ad Adrogué (Argentina) il 31 dicembre 2007, Baridó è un centrocampista con spiccate caratteristiche offensive.