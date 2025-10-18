A Torino con due obiettivi, quest'anno è un'altra musica: Conte si prepara al tour de force
Il Napoli deve difendere il primo posto e allo stesso tempo tenere conto dei prossimi due appuntamenti ravvicinati: martedì sera in Olanda per la Champions League con il Psv Eindhoven e sabato al Maradona contro l’Inter. Lo scrive quest'oggi il quotidiano Repubblica, sottolineando che si tratta di "tutta un’altra musica rispetto alla scorsa stagione", in cui lo scudetto per la squadra di Conte era stato l’unico obiettivo da inseguire per dieci mesi, fino al meritatissimo trionfo di maggio.
Questa volta invece ci sono invece più fronti su cui competere e il gruppo è stato rinforzato in estate sul mercato con 9 acquisti, proprio per alzare l’asticella. Ma per ora - si legge - il turn over non è una necessità impellente e le poche novità di formazione a Torino saranno dettate dall’emergenza, come lo stesso tecnico azzurro ha fatto intendere alla vigilia. Politano e Buongiorno sono convocati, ma non scenderanno in campo dall'inizio: in difesa Beukema-Juan Jesus ed a destra chance per Neres, oltre a Gilmour al posto di Lobotka.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
