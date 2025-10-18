Ufficiale Torino-Napoli, le formazioni: Lucca e Neres dal 1’! Out Hojlund e McTominay

vedi letture

Sono ufficiali le formazioni di Torino-Napoli, anticipo della settima giornata di Serie A. Conte conferma il 4-1-4-1, lanciando dal primo minuto David Neres. L’ex di giornata è Milinkovic-Savic, che vince di nuovo il ballottaggio in porta con Meret. Davanti al serbo la difesa è composta dalla coppia al centro Beukema-Juan Jesus con ai lati Di Lorenzo e Olivera. A centrocampo, a sostituire Lobotka è Gilmour, insieme allo scozzese Anguissa e De Bruyne con Spinazzola a sinistra, dal lato opposto Neres. Lucca è il terminale d'attacco al posto di Hojlund.

TORINO (3-5-2): Isreal; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asslani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Simeone. All. Baroni.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Beukema, Olivera; Gilmour; Neres, Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca. All. Conte.