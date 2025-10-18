Manna a DAZN: "Inutile correre rischi, deciso di preservare McTominay e Hojlund. Su Lukaku..."

vedi letture

Nel pre-partita di Torino-Napoli, il ds azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Simeone ha un valore umano enorme oltre a essere un grande calciatore, gli siamo legati e gli auguriamo il meglio".

McTominay e Hojlund fuori solo per precauzione?

"Giochiamo tante partite, ne abbiamo una di Champions col PSV ed è inutile correre rischi soprattutto per Rasmus che ha una affaticamento muscolare. Scott ha preso un colpo, abbiamo deciso di comune d'accordo di preservarli".

La rosa è stata costruita anche per essere più imprevedibili?

"Certo, la costruzione della rosa è andata in quella direzione soprattutto quando abbiamo capito che era dura lasciare fuori uno dei quattro centrocampisti che sono di grande qualità. Ci sono giocatori che hanno trovato meno spazio, ma la stagione è molto lunga e siamo tranquilli. Dobbiamo dare continuità e ripartire da dove abbiamo lasciato".

Lukaku come sta?

"L'ultimo periodo non è stato facile per Romelu, sta terminando l'iter riabilitativo in Belgio. Dovrebbe tornare in Italia nelle prossime settimane, se non questa la prossima, non lo abbiamo voluto forzare visto quello che ha dovuto passare e bisogna essere cauti perché è stato un infortunio importante. Lo aspettiamo, per noi è un leader, il nostro centravanti. Lo abbiamo sostituito ma Romelu è Romelu."