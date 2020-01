Com'è andato l'esordio di Demme con la maglia del Napoli

Diego Demme ha giocato mezz'ora esatta contro il Perugia. Ingresso in campo al minuto 64 per l'ex capitano del Lipsia scelto dalla società come nuovo play. Difficile giudicare ogni suo istante, ci limitiamo ad elencare una serie di statistiche allegando ad esse le parole di Gattuso. Il tedesco ha giocato 38 palloni, tanti per esser stato impiegato per un terzo di gara, comunque più dello statico Llorente (36) o di Lozano (35) che, pause a parte, s'è mosso bene ed è stato decisivo col primo rigore procurato.

In proiezione, avesse giocato tutta la gara, Demme avrebbe toccato quasi 120 volte il pallone, più di ogni altro calciatore (il più 'attivo' è stato Mario Rui con 97 tocchi). Conferma, questa, della capacità del numero 4 del Napoli di essere sempre nel vivo del gioco ma anche pulito: sono stati 32 i passaggi riusciti, certo quasi tutti in orizzontale, ma è proprio questo che mancava, un uomo d'ordine che diventasse riferimento per gli altri nello scarico del pallone. Demme si avvicinava a tutti i compagni, rappresentava un'opzione in più, giocava massimo a due tocchi con testa alta e grande calma. Non è mancato qualche recupero, così come errori legati alla scarsa conoscenza dei compagni o semplicemente all'emozione. Tutto il resto l'ha detto Gattuso alla Rai: "Demme è un ragazzo che è stato capitano del Lipsia, conosce il calcio, è un palleggiatore. Da vertice basso scalava troppo avanti, ha lasciato qualche buco davanti alla difesa, ma è da poco con noi e ci sta. Sappiamo che è un giocatore che, se mettiamo in condizione, può darci tanto".