Come tre anni fa, la Juve vince tra le polemiche. Ma stavolta il Napoli è padrone del suo destino

La vittoria della Juventus nel finale, non senza polemiche, fa intravedere di nuovo analogie sulla trasferta del Napoli a Firenze di 3 anni fa. Stavolta però (al di là dell'albergo, cambiato scaramanticamente dagli azzurri) la squadra di Rino Gattuso è artefice del proprio destino e con quello che sarebbe il terzo successo di fila può rimandare indietro i bianconeri e fare un passo pressoché decisivo per la conquista della Champions. Il Napoli dovrà gestire la pressione nel giocare dopo i rivali, provando a non farsi prendere dalla frenesia, contro una Fiorentina motivata nel chiudere nel migliore dei modi la stagione.

I DUBBI DI GATTUSO - Resistono due dubbi di formazione per Gattuso. Il primo riguarda l'attacco, con Lozano leggermente favorito su Politano nel terzetto con Zielinski ed Insigne alle spalle di Osimhen. A centrocampo rientra Demme, al fianco di Fabian, mentre in difesa scelte fatte con Rrahmani-Manolas al centro, Di Lorenzo a destra ed Hysaj a sinistra. Il secondo dubbio riguarda il portiere: Ospina è pienamente recuperato, ma Gattuso potrebbe anche confermare Meret.