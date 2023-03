Conferenza Trentino, Simeone: "Che sogno la Champions, ma ora voglio di più!". Raspadori: "Facciamo risultati perché pensiamo gara per gara!"

La Val di Sole e il Trentino sono presenti oggi alla Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli e, come di consueto, si è tenuto l'incontro con la stampa

Fonte: Dall'inviato Francesco Molaro

La Val di Sole e il Trentino sono presenti oggi alla Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli e, come di consueto, si è tenuto l'incontro con la stampa, alla presenza anche dei due attaccanti del Napoli Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone. Come già in passato è stata una sorta di tappa di avvicinamento al ritiro di Dimaro-Folgarida. Di seguito le dichiarazioni dei due azzurri presenti all'evento.

Si parte dal sogno Champions League, con la qualificazione ai quarti di finale ottenuta ieri. Comincia Giacomo Raspadori: "E' un grande sogno che stiamo vivendo con più serenità possibile. Ogni giorni ci impegniamo per far sì che tutto possa andare nel migliore dei modi e questo è l'entusiasmo giusto con cui affrontare le prossime partite".

Stesso tema per Giovanni Simeone: "Bisogna sempre alimentare questo sogno. E' da piccolo che volevo arrivare fin qua e ora mi godo il momento. Per me è un sogno stare qua e sono sicuro che vorrei di più perché mi alleno sempre per migliorare e arrivare sempre più avanti".