Conferme su Bonny: i motivi della scelta del Napoli (e Inzaghi può favorire Manna)

Il (nuovo) centravanti dovrà assomigliare molto – come caratteristiche – a quello che già c’è in organico, ovvero Romelu Lukaku: forte fisicamente, dunque, e con la capacità di tenere palla e far salire i compagni di squadra con i suoi movimenti. Lo spiega l'edizione odierna di Repubblica, che conferma come il club azzurro abbia messo nel mirino Ange Bonny, 21enne del Parma e della nazionale under 21 francese che ha convinto tutti al suo primo anno in serie A anche se è ancora lontano dagli standard realizzativi dei grandi centravanti (ha segnato 6 gol).

"È un bomber di struttura e capace di aiutare la squadra. Conte lo ha messo nel mirino da mesi e si sta per riproporre il duello scudetto anche sul mercato. L’Inter vuole Bonny al più presto per dare un’alternativa forte a Thuram e quindi riecco le due contendenti una di fronte all’altra. Il Parma ha fissato un prezzo di 25 milioni di euro e le prossime settimane saranno decisive. Il Napoli è intenzionato a fare sul serio e proverà a bruciare la concorrenza dei nerazzurri che adesso devono attendere pure il parere del nuovo allenatore dopo l’addio di Simone Inzaghi" spiega il quotidiano.