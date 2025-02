Conte a Dazn: "Billing pronto, è in condizione! 3-5-2? I sistemi sono flessibili...

Antonio Conte è stato ospite di DAZN prima della partita Como-Napoli, dove ha parlato dell'esordio di Billing: “Con il suo ingresso, vogliamo dare opportunità a giocatori che finora hanno avuto poco spazio. Billing è in ottima forma e ha già assimilato le nostre idee tattiche. Riguardo ad Anguissa, che è diffidato, non è un problema; vediamo questa come un'opportunità per valorizzare i calciatori a disposizione. Siamo a Como per disputare una grande partita e ottenere il massimo risultato”.

Sulla coppia Raspadori-Lukaku e il 3-5-2: “Un allenatore deve affrontare le varie situazioni che si presentano, come infortuni o forme non ottimali. È fondamentale trovare soluzioni che esaltino i giocatori senza stravolgerli. La formazione che abbiamo schierato dimostra come i sistemi siano flessibili, ma ciò che conta è l'interpretazione in campo. Anche se ci troviamo in una situazione di emergenza, sono certo che possiamo fare bene”.