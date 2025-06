Rispunta Chiesa! Manna ha fatto un sondaggio e capito che vuole tornare in Italia

vedi letture

Il Napoli è alla ricerca di almeno un esterno offensivo, per sostituire Khvicha Kvaratskhelia con sei mesi (e più) di ritardo. L'obiettivo è prendere un'ala capace di far gol ma anche di sacrificarsi in fase difensiva. E tanti sono i nomi accostati: da Ndoye del Bologna a Lookman dell'Atalanta. Fino a Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool, come riportato dal Corriere dello Sport:

"L'ultima idea porta a Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool, un giocatore che Conte apprezza tanto per quella sua naturale capacità di saper fare l'esterno offensivo senza snaturarsi troppo nella sua istintiva predisposizione al sacrificio. Lo si trova avanti, dietro, a pressare, coprire e ripartire. Il Napoli al momento è fermo a una semplice richiesta di informazioni.

Questa è la fase della raccolta dati per ampliare le idee e le possibilità. Manna sa che il giocatore, di 27 anni, ha voglia di tornare in Italia dopo aver giocato poco in Premier League. Ha registrato la sua apertura a ritrovare la Serie A; il resto - nel caso - verrà da sé".