Ultim'ora Lookman-Napoli, interesse concreto! Romano: "Atalanta aspetta una mossa. Con 50mln..."

Nella giornata di oggi ha iniziato a circolare un'incredibile notizia di calciomercato: il Napoli avrebbe messo gli occhi su Ademola Lookman. Con il passare delle ore sta diventando però molto più che un'indiscrezione, in quanto iniziano ad arrivare conferme secondo cui c'è un interesse concreto degli azzurri per l'attaccante nigeriano. A riferire le ultime è il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, tramite il canale YouTube di Fabrizio Romano:

"Oggi c’è un nome importante, quello di Ademola Lookman. Da Bergamo mi fanno sapere come credono, sanno, hanno la sensazione che il Napoli prima o poi arrivi. So che ci sono delle idee di proposte scritte dall’estero, soprattutto dalla Spagna, per Lookman. Ma in Italia il club maggiormente interessato ad oggi è il Napoli, che è anche quello con la forza economica maggiore per arrivare a sferrare un attacco decisivo. La notizia che vi do è che a Bergamo sanno che il Napoli è pronto a fare una mossa, però chiaramente si aspetta l’offerta del Napoli, che qualora dovesse essere intorno ai 50 milioni sarebbe sicuramente valutata dall’Atalanta. Quindi Lookman in chiave Napoli è sicuramente da tenere sott’occhio, attenzione anche all’estero perché ci sono squadre di Premier League e di Liga”.