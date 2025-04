Conte a Dazn: "Quanto siamo cresciuti dal match d'andata! Scudetto? Dovrebbero ringraziarci..."

Il Napoli supera l'Empoli con un netto 3-0 nella 32ª giornata di Serie A e Antonio Conte, tecnico dei partenopei, analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn. L'allenatore esprime soddisfazione per il risultato e per la crescita del gruppo, sottolineando l'importanza di continuare a lottare per le posizioni di vertice e mantenere vivo il campionato. Conte giudica la partita contro l'Empoli come "ottima", pur riconoscendo le qualità degli avversari. "L'Empoli sicuramente è una squadra che crea delle difficoltà", afferma il tecnico, evidenziando la loro capacità di giocare sulla seconda palla e la loro organizzazione. "È una squadra molto organizzata, mi sorprende anche un pochettino il fatto che stiano lottando per non retrocedere", aggiunge, augurando il meglio al collega Roberto D'Aversa e al club toscano.

Nonostante un paio di situazioni potenzialmente pericolose create dagli ospiti, Conte loda la prestazione dei suoi: "Penso che abbiamo fatto un'ottima partita dall'inizio". Sottolinea inoltre la capacità della squadra di reagire alle assenze importanti, come quelle per squalifica del capitano Di Lorenzo e di Anguissa, dimostrando carattere nelle difficoltà. L'allenatore del Napoli pone l'accento sulla notevole evoluzione della squadra rispetto all'inizio della stagione. "Penso che la squadra sia cresciuta tantissimo", dichiara Conte, ricordando la vittoria per 1-0 nella gara d'andata a Empoli, definita "fortunata" e ottenuta con una prestazione "sporca". "Oggi il Napoli è una squadra totalmente diversa sotto tutti i punti di vista, nella conduzione del gioco, nella consapevolezza che hanno preso i calciatori". Conte risponde anche a chi criticava i cali nel secondo tempo: "Abbiamo voluto dare un messaggio, siamo stati molto straripanti, così abbiamo tolto qualsiasi dubbio", riferendosi alla mentalità e alla tenuta fisica e psicologica del gruppo, capace di superare eventuali blocchi mentali. Guardando alla classifica e al finale di stagione, Conte ribadisce l'obiettivo del Napoli: "L'obiettivo nostro era di dare fastidio e noi stiamo dando fastidio".

Il tecnico riconosce la forza dell'Inter, definendola "una squadra completa" e forte anche in Europa, ma rivendica il ruolo del suo Napoli nel tenere aperta la lotta per lo Scudetto. "Vogliamo continuare a dare fastidio fino alla fine", prosegue, elogiando la resilienza del gruppo nell'affrontare l'emergenza infortuni e squalifiche senza cercare alibi. Conclude con una nota sull'importanza mediatica della sfida al vertice: "Penso che qualcuno debba ringraziare anche il Napoli se tiene vivo questo scudetto, i giornali, i media, così si può parlare ancora un pochettino".