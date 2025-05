Cds - ADL-Conte, si avvicina summit decisivo: c'è una novità rispetto a Spalletti

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis rientrerà lunedì in Italia dalle Maldive. Presto, secondo il Corriere dello Sport, ci sarà l’incontro con Antonio Conte: l’idea che si fa strada, giustamente rafforzata dall’esperienza della primavera-estate 2023, dopo il trionfo e prima del baratro, "è quella di anticipare i tempi e non arrivare alla fine del campionato senza fissare i criteri fondamentali della programmazione del futuro. In panchina e in campo.

Un quadrato: il presidente e l’allenatore, l’ad Chiavelli e il ds Manna. Sì, teoricamente ma ragionevolmente dovrebbe essere questo lo schieramento. La data? La riunione potrebbe-dovrebbe andare in scena proprio la prossima settimana, o comunque a ridosso della partita contro il Genoa".