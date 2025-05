Pullman scoperto in caso di Scudetto: la posizione del sindaco Manfredi

Scaramanzia a parte, il Napoli è davvero vicino alla vittoria del quarto scudetto. Basteranno tre vittorie o pareggio nelle prossime quattro. Per questo motivo l’amministrazione comunale si sta già organizzando in caso di eventuale festa scudetto. Ci sarà meno tempo rispetto a due anni fa, quando il Napoli vinse lo scudetto con Spalletti con largo anticipo.

Secondo il quotidiano Repubblica, la grande novità è relativa al bus scoperto che non fu fatto sfilare nel 2023 per le vie del centro. Quest’anno, in caso di tricolore, al sindaco Manfredi invece piacerebbe proprio rispolverare il suo antico pallino, quello dell’autobus scoperto in giro per la città. Un tema che andrà affrontato chiaramente solo più avanti e qualora la classifica dovesse continuare a sorridere a Napoli.