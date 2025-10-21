Conte a Sky: "Sarà importante l'approccio, bisogna fare attenzione. Grande opportunità per Lucca"

Nel pre-partita di Psv-Eindhoven-Napoli, il tecnico azzurro Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

McTominay ha detto sì. “Sì, McTominay gioca, quindi va benissimo così”.

Napoli nel segno della continuità anche per il sistema di gioco, Lucca confermato. “Sicuramente chi ha la possibilità di giocare dall'inizio è importante che dia segnali, segnali importanti. Come dicevo, Lorenzo è un calciatore che sicuramente sta lavorando, sta cercando di alzare il livello. Purtroppo Hojlund anche a livello precauzionale è meglio comunque averlo tenuto a riposo, non rischiarlo. Però è una grande opportunità per Lorenzo, dare anche continuità dopo la partita con il Torino. E' importante che si diano sempre delle buone risposte”.

Quale potrebbe essere la chiave nei prossimi 90 minuti? “Sarà importante l'approccio, sarà importante giocare una buona partita perché affrontiamo una squadra forte. Ha vinto l'anno scorso il campionato, l'abbiamo studiata, non è una squadra semplice con cui giocarci contro. Bisognerà fare grande attenzione. Poi in base alla partita faremo delle scelte nel secondo tempo se ci sarà da rinforzare alcune zone o altre”.