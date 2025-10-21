Manna a Sky: "Dubbi su De Bruyne? Si è calato benissimo nella nostra realtà, siamo felici. Sugli altri nuovi..."

vedi letture

Nel pre-partita di Psv-Eindhoven-Napoli, il ds azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Quanto vi sentite toccati dai primi dubbi sui nuovi acquisti? "Onestamente siamo concentrati sul lavoro, abbiamo sempre detto che abbiamo cambiato 9 giocatori, non erano parole di circostanza, perché aveva la necessità di ampliare la rosa e fare dei cambiamenti su quello che è un progetto pluriennale. Siamo tranquilli perché questi ragazzi hanno bisogno di adattamento. Passare da certe realtà e da campionati diversi al Napoli che ormai è una realtà consolidata, che ha vinto lo scudetto, non era semplice. Noi siamo tranquilli. Ci saranno momenti in cui andrà sicuramente meno bene, ma noi dobbiamo rimanere concentrati, lavorare e aspettarli. Loro devono capire anche in fretta che Napoli è una realtà di livello assoluto, ma siamo tranquilli”.

Sicuro che Conte volesse De Bruyne? “Cercavamo qualità e Kevin è stata un’opportunità di mercato. A volta le opportunità si possono cogliere o non cogliere, noi abbiamo deciso di intraprendere questo percorso. Penso che Kevin si sia calato benissimo nella nostra realtà, sta facendo delle ottime prestazioni, ci sta dando una mano, sta rispondendo sul campo e e questo è l’importante”.