Rileggi live Youth League, Psv-Napoli 0-0: la gara termina a reti inviolate, secondo punto di fila per gli azzurrini

Gara senza emozioni nè reti quella in scena ad Eindhoven dove Psv e Napoli non vanno oltre lo 0-0. Secondo punto di fila per gli azzurrini che salgono dunque a 2 punti in classifica generale.

94' - FINISCE QUI LA GARA

90' - 4' di recupero

90' - CHE OCCASIONE PER IL PSV! Jones si divora l'1-0 da solo con Spinelli che compie un miracolo!

87' - L'arbitro mostra il cartellino giallo a De Chiara

78' - ESPULSO BOUHAMDI! Intervento a gamba alta dal limite dell’area di rigore su Favicchio

75' - Solo due tiri in porta per ora per gli azzurrini, gara in difensiva

74' - Ammonito Zappettini che commette fallo su Fernandez

72' - Bouhamdi commette fallo su Torre

64' - Il Napoli non riparte più dopo l'uscita di Esposito e Barido, Forcing del Psv

53' - Fuori Barido dentro Prisco. E fuori anche Esposito, dentro Smeraldi

50' - Gara interrotta continuamente: Anic commette fallo su Raap

50' - Partenza aggressiva dei padroni di casa che vanno vicini al gol con il tentativo di Jonkers.

46' - Fuori Nicolas Verkooijen dentro Cornecion nel PSV

15.34 - Riparte la gara

15.25 - INTERVALLO

46' - Primo tempo privo di emozioni, gara spezzettata da tantissimi falli.

45' - Assegnato 1' di recupero

39' - Ancora tanto equilibrio in campo tra le due squadre.

33 - Calcio di punizione per l'intervento falloso di Manuhutu su Torre

26' - Gara molto fallosa in questa prima parte del primo tempo. A terra Saviano dopo l'intervento di Jonkers

21' - Reagisce il PSV, sinistro di Fernandez ma Spinelli è attento e para

20' - Destro di Saviano che poi viene valutato in posizione di fuorigioco.

16' - Gara finora molto equilibrata.

14' - Calcio di punizione per l'intervento falloso di Raap su Anic

10' - Scatenato Esposito ma il suo tentativo è nuovamente bloccato dall'estremo difensore olandese.

8' - La conclusione di Esposito viene bloccata da Kujisten

5' - Parata di Spinelli sul tentativo di Bouhoudane

3' - Calcio di punizione per l'intervento falloso di Verhulst su Garofalo

14.31 - Inizia la gara!

14.00 - Le formazioni della partita:

Psv: Kujisten, Verkooijen, Raap, Jonkers, Manuhutu, Verhulst, Khaderi, N.Fernandez, Kluit, Bouhoudane, Bahaty. All. Heilmann

Napoli: Spinelli, Zappettini, Garofalo, De Chiara, Caucci, Anic, Torre, Barido, Genovese, Esposito, Saviano. All. Rocco

11.35 - Ad arbitrare la gara sarà il fischietto bulgaro Radoslav Gidzhenov.

Torna lo spettacolo della Champions League e con essa anche quello della Youth League: gli azzurrini di Mister Rocco sono in preda ad una crisi senza fine in campionato, dove le sconfitte consecutive sono diventate 7! Diverso il discorso europeo, dove i giovani ragazzi hanno si perso a Manchester nel primo turno, ma poi sono riusciti a strappare un pari in casa contro lo Sporting Lisbona nell'ultimo turno.

Oggi seconda trasferta europea, allo stadio De Herdgang di Eindhoven il Napoli U19 sfiderà il Psv. Segui la diretta su TuttoNapoli.Net