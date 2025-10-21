Youth League, Psv-Napoli 0-0: la gara termina a reti inviolate, secondo punto di fila per gli azzurrini
Gara senza emozioni nè reti quella in scena ad Eindhoven dove Psv e Napoli non vanno oltre lo 0-0. Secondo punto di fila per gli azzurrini che salgono dunque a 2 punti in classifica generale.
94' - FINISCE QUI LA GARA
90' - 4' di recupero
90' - CHE OCCASIONE PER IL PSV! Jones si divora l'1-0 da solo con Spinelli che compie un miracolo!
87' - L'arbitro mostra il cartellino giallo a De Chiara
78' - ESPULSO BOUHAMDI! Intervento a gamba alta dal limite dell’area di rigore su Favicchio
75' - Solo due tiri in porta per ora per gli azzurrini, gara in difensiva
74' - Ammonito Zappettini che commette fallo su Fernandez
72' - Bouhamdi commette fallo su Torre
64' - Il Napoli non riparte più dopo l'uscita di Esposito e Barido, Forcing del Psv
53' - Fuori Barido dentro Prisco. E fuori anche Esposito, dentro Smeraldi
50' - Gara interrotta continuamente: Anic commette fallo su Raap
50' - Partenza aggressiva dei padroni di casa che vanno vicini al gol con il tentativo di Jonkers.
46' - Fuori Nicolas Verkooijen dentro Cornecion nel PSV
15.34 - Riparte la gara
15.25 - INTERVALLO
46' - Primo tempo privo di emozioni, gara spezzettata da tantissimi falli.
45' - Assegnato 1' di recupero
39' - Ancora tanto equilibrio in campo tra le due squadre.
33 - Calcio di punizione per l'intervento falloso di Manuhutu su Torre
26' - Gara molto fallosa in questa prima parte del primo tempo. A terra Saviano dopo l'intervento di Jonkers
21' - Reagisce il PSV, sinistro di Fernandez ma Spinelli è attento e para
20' - Destro di Saviano che poi viene valutato in posizione di fuorigioco.
16' - Gara finora molto equilibrata.
14' - Calcio di punizione per l'intervento falloso di Raap su Anic
10' - Scatenato Esposito ma il suo tentativo è nuovamente bloccato dall'estremo difensore olandese.
8' - La conclusione di Esposito viene bloccata da Kujisten
5' - Parata di Spinelli sul tentativo di Bouhoudane
3' - Calcio di punizione per l'intervento falloso di Verhulst su Garofalo
14.31 - Inizia la gara!
14.00 - Le formazioni della partita:
Psv: Kujisten, Verkooijen, Raap, Jonkers, Manuhutu, Verhulst, Khaderi, N.Fernandez, Kluit, Bouhoudane, Bahaty. All. Heilmann
Napoli: Spinelli, Zappettini, Garofalo, De Chiara, Caucci, Anic, Torre, Barido, Genovese, Esposito, Saviano. All. Rocco
11.35 - Ad arbitrare la gara sarà il fischietto bulgaro Radoslav Gidzhenov.
Torna lo spettacolo della Champions League e con essa anche quello della Youth League: gli azzurrini di Mister Rocco sono in preda ad una crisi senza fine in campionato, dove le sconfitte consecutive sono diventate 7! Diverso il discorso europeo, dove i giovani ragazzi hanno si perso a Manchester nel primo turno, ma poi sono riusciti a strappare un pari in casa contro lo Sporting Lisbona nell'ultimo turno.
Oggi seconda trasferta europea, allo stadio De Herdgang di Eindhoven il Napoli U19 sfiderà il Psv. Segui la diretta su TuttoNapoli.Net
