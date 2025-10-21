Psv Eindhoven-Napoli, le formazioni: Conte recupera McTominay! Buongiorno torna dal 1'
Sono ufficiali le formazioni di Psv Eindhoven-Napoli, match valido per la terza giornata della Fase Campionato di Champions League. Conte recupera McTominay, che torna ad occupare la fascia sinistra. In porta confermato Milinkovic-Savic, davanti al portiere serbo la difesa a quattro è formata da Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce, la coppia Beukema-Buongiorno al centro. In mediana Gilmour con Anguissa e De Bruyne, completano il centrocampo Politano e McTominay sugli esterni. Davanti Lucca sostituisce ancora Hojlund.
PSV (4-2-3-1): Kovar; Mauro Junior, Flamingo, Gasiorowski, Salah-Eddine; Veerman, Schouten; Man, Salibari, Perisic; Til. All. Bosz
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne McTominay; Lucca. All. Conte.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|PSV Eindhoven
|Napoli
