Psv-Napoli, probabili formazioni: dubbio McTominay, tornano Politano e Buongiorno

È la volta del terzo turno della league phase di Champions League: il Napoli di Antonio Conte va in trasferta a Eindhoven, dove al Philips Stadion affronterà il PSV di Peter Bosz. I campioni in carica d'Olanda, attualmente secondi in Eredivisie, sono un avversario di certo da non sottovalutare e lo ha sottolineato anche il tecnico azzurro in conferenza stampa. Il Napoli però ha tutte le carte in regola per vincere la partita, o almeno provarci: è sicuramente uno step importante da fare in ottica qualificazione, se non per sognare addirittura un passaggio diretto agli ottavi di finale, e pure per rialzarsi dal brutto ko di Torino.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte continuerà con il 4-1-4-1 e potrà contare su due recuperi importanti. Tra i pali Milinkovic-Savic resta favorito su Meret, in difesa sulle corsie si preparano Di Lorenzo e Spinazzola (in pole su Gutierrez), mentre al centro accanto a Beukema riecco Buongiorno. In assenza di Lobotka, le chiavi del centrocampo sono affidate a Gilmour, insieme a lui De Bruyne e Anguissa; sugli esterni, da un lato ritorna Politano, dall'altro McTominay è in dubbio: se non dovesse farcela, i principali indiziati a sostituirlo sono Elmas o Neres, ma anche Noa Lang è una soluzione, così come avanzare Spinazzola con Gutierrez terzino. Davanti, è ancora ai box Hojlund, tocca a Lucca fare da riferimento centrale.

Le ultime sul Psv Eindhoven

Peter Bosz non dovrebbe apportare particolari stravolgimenti in formazione. Dunque, 4-2-3-1 con Kovar in porta, pacchetto difensivo composto da Salah-Eddine e Mauro Junior ai lati con Gasiorowski e Obispo al centro, quest'ultimo in ballottaggio con Dest che però giocherebbe da terzino (con Schouten che arretra e Mauro Junior a centrocampo). In mediana agiranno Schouten e Veerman, mentre sulla trequarti ci sarà il solito Salibari a inventare con Man e Perisic larghi sulle fasce. In attacco, Pepi è tornato dall'infortunio ma non è ancora al meglio e quindi Til va verso una maglia dal 1'.

Philips Stadion (Eindhoven) martedì 21 ottobre ore 21:00

PSV EINDHOVEN (4-2-3-1) probabile formazione: Kovar; Mauro Junior, Obispo, Gasiorowski, Salah-Eddine; Veerman, Schouten; Man, Salibari, Perisic; Til. Allenatore: Peter Bosz

Ballottaggi: Obispo-Dest 55-45%, Til-Pepi 70-30%

Indisponibili: Kuhn, Plea, Van Bommel, Sildillia

NAPOLI (4-1-4-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay: Lucca. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Milinkovic-Meret 55-45%, Spinazzola-Gutierrez 60-40%, McTominay-Elmas-Neres 40-30-30%

Indisponibili: Lukaku, Rrahmani, Contini, Lobotka (Marianucci e Mazzocchi fuori lista)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Sky Sport, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net