Conte a Sky: "Scelta la formazione migliore, non c'era il tempo di provare altro. Sul portiere..."

vedi letture

Nel pre-partita di Napoli-Sporting Lisbona, il tecnico azzurro Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Se ho scelto questa formazione si vede che era la migliore, anche perché l’abbiamo preparata in una giornata. Per cambiare situazioni non c’era materialmente neanche il tempo. Per me questa è quella che ci dà maggiori garanzie. Abbiamo recuperato anche e comunque stiamo rischiando Spinazzola in campo e portarci Olivera in panchina. Dovremo lavorare di squadra per far fronte a questa grande emergenza che c’è in difesa”.

Scelta di Milinkovic-Savic? Non spiego il perché se no significa dare vantaggi agli avversari nella scelta”.