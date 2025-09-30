Napoli-Sporting, le probabili formazioni: Conte ridisegna la difesa. E occhio a Neres davanti

Mercoledì 1 ottobre alle ore 21:00, il Napoli di Antonio Conte ospiterà lo Sporting Lisbona di Rui Borges allo Stadio Diego Armando Maradona, nella seconda giornata della league phase di Champions League. Si tratta di una prova molto importante per gli azzurri: non solo in chiave qualificazione, essendo ancora a zero punti per la sconfitta contro il Manchester City, ma anche per reagire al ko di domenica nello scontro al vertice con il Milan. Le difficoltà però non mancheranno, su tutte le indisponibilità in difesa di Buongiorno, Rrahmani e Di Lorenzo, ma gli uomini di Antonio Conte hanno sempre dimostrato di sapersi reinventare e bisognerà farlo anche contro la capolista del campionato portoghese.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte deve ancora fronteggiare l'emergenza in difesa: oltre agli infortunati Buongiorno e Rrahmani, è squalificato Di Lorenzo. Sono però tornati ad allenarsi in gruppo Spinazzola e Olivera, a cui dovrebbero essere affidate le corsie laterali: se non dovessero essere pronti per giocare dal 1', si preparano Gutierrez e il jolly Elmas, come annunciato da Conte in conferenza. Al centro invece tocca a Beukema e Juan Jesus, mentre in porta si rinnova il ballottaggio tra Meret e Milinkovic-Savic, quest'ultimo il favorito. Lobotka è uscito malconcio dal match contro il Milan, ma nessun allarme: sarà titolare insieme ad Anguissa; poi c'è il dubbio De Bruyne, insidiato da Neres per un possibile passaggio al 4-3-3. Se venisse confermato il belga, agiranno più larghi McTominay e Politano. A guidare l'attacco sarà Hojlund, con Lucca pronto a subentrare a gara in corso.

Le ultime sullo Sporting Lisbona

Rui Borges dovrebbe riproporre i titolarissimi dopo il mini-turnover effettuato in campionato. Dunque, nel 4-2-3-1 Joao Virginia si riprende il posto tra i pali, al centro della difesa accanto a Goncalo Inacio si candida Debast (in pole su Quaresma), poi Araujo è sicuro del posto a sinistra, mentre per il ruolo di terzino destro si giocano una maglia Fresneda e Vagiannidis. In cabina di regia agirà l'ex giocatore del Lecce, Hjulmand, coadiuvato da Kochorashvili, trequartista Trincao con Quenda e Pedro Goncalves ai suoi lati. Il colombiano Luis Suarez sarà il perno centrale dell'attacco.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) mercoledì 1 ottobre ore 21:00

NAPOLI (4-1-4-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Milinkovic-Savic-Meret 55-45%, Spinazzola-Elmas 55-45%, Olivera-Gutierrez 55-45%, De Bruyne-Neres 55-45%

Indisponibili: Lukaku, Rrahmani, Buongiorno, Contini (Marianucci e Mazzocchi fuori lista)

SPORTING LISBONA (4-2-3-1) probabile formazione: João Virgínia; Fresneda, Debast, Gonçalo Inácio, Araújo; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincão, Pedro Gonçalves; Suárez. Allenatore: Rui Borges

Ballottaggi: Fresneda-Vagiannidis 55-45%, Debast-Quaresma 60-40%

Indisponibili: Braganca, Nuno Santos

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Sky Sport e Now Tv, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net