Ufficiale

Napoli-Sporting, le formazioni: Conte ne cambia tre, tra i pali torna Milinkovic-Savic

Napoli-Sporting, le formazioni: Conte ne cambia tre, tra i pali torna Milinkovic-SavicTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:49In primo piano
di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Sporting Lisbona, match valido per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Conte alterna i portieri, torna a giocare in Europa Milinkovic-Savic. In difesa il rientrante Spinazzola sostituisce sulla fascia destra lo squalificato Di Lorenzo, sul lato opposto confermato Gutierrez. Al centro della difesa, Beukema torna in coppia con Juan Jesus. Confermati i quattro centrocampisti: Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne, più Politano sulla destra. In attacco ancora spazio dal 1’ a Hojlund.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; Hjulmand, João Simões; Quenda, Trincão, Catamo; Ioannidis. All. Rui Borges.