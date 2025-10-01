Napoli-Sporting, le formazioni: Conte ne cambia tre, tra i pali torna Milinkovic-Savic
Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Sporting Lisbona, match valido per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Conte alterna i portieri, torna a giocare in Europa Milinkovic-Savic. In difesa il rientrante Spinazzola sostituisce sulla fascia destra lo squalificato Di Lorenzo, sul lato opposto confermato Gutierrez. Al centro della difesa, Beukema torna in coppia con Juan Jesus. Confermati i quattro centrocampisti: Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne, più Politano sulla destra. In attacco ancora spazio dal 1’ a Hojlund.
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.
SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; Hjulmand, João Simões; Quenda, Trincão, Catamo; Ioannidis. All. Rui Borges.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Sporting Lisbona
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro