Video Contatto tra tifoserie in pieno centro: interviene la polizia, le ultime

vedi letture

Mancano ancora diverse ore al fischio d'inizio di Napoli-Sporting e in città arrivano notizie tutt'altro che positive. Tra Via Depetris e Piazza Municipio ci sono stati contatti tra le due tifoserie con le forze dell'ordine che sono dovute intervenire per calmare gli animi. Il tutto tra la folla, i turisti e i residenti. Molte persone si sono spaventate.

Danneggiate alcune audio e negozi. Commercianti furiosi. Ecco le immagini: