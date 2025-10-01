Rileggi live Youth League, Napoli-Sporting Lisbona 1-1 (40' Gonçalves, 55' Caucci): primo punto!

Solo 1 punto per il Napoli U19 dal primo match casalingo della nuova Youth League: la gara con lo Sporting Lisbona termina 1-1. Una rete per tempo con gli azzurrini in svantaggio nella prima metà ma capaci di pareggiare con il bel diagonale di Caucci. Prova comunque positiva dei giovanissimi allenati da mister Rocco capaci di fermare una delle migliori acadamy a livello internazionale.

93' - FINISCE LA GARA! 1-1 TRA NAPOLI E SPORTING LISBONA!

​​​​​​90' - 3' di recupero

89' - Ci prova Diogo Martins, Sporting vicinissimo all'1-2 con il destro del giovane attaccante

80' - Entriamo nei minuti finali e decisivi della gara

68' - Bafdili va vicino al nuovo vantaggio per i portoghesi, la difesa regge.

​​​​​​65' - Ci crede ora il Napoli!

55' - GOOOOOL DEL NAPOLI! PALLA perfetta di Cimmaruta per Caucci, destro rasoterra sul palo opposto per il pareggio! 1-1

15.04 - Comincia il secondo tempo!

14.50 - Napoli sotto a fine primo tempo. Erroraccio di Pugliese

48' - Termina il primo tempo

45' - 3' di recupero

40' - Ammonito Pugliese

39' - GOL DELLO SPORTING LISBONA! ​​​​​​Erroraccio dell'estremo difensore azzurro Pugliese che perde palla regalando un occasione facile facile a Gabriel Silva che serve a porta vuota e senza difensori Gonçalves che insacca. 0-1 a Cercola.

37' - Gara totalmente equilibrata, possesso palla al 50% per entrambe le squadre

​​​​​​33' - Corner in favore dello Sporting, fase della gara più lenta adesso

28' - Destro di Felicíssimo facilmente parato da Pugliese

22' - Corner in favore dello Sporting Lisbona

12' - Alza i giri del motore il Napoli, diversi tentativi verso la porta degli ospiti

8' - Entra male Gambardella su G.Silva, fallo per lo Sporting

3' - Subito gara molto intensa, già diversi falli e contrasti in capp

1' - È COMINCIATA LA GARA DI YOUTH LEAGUE!

13.59 - Squadre in campo!

13.45 - Termina la fase di riscaldamento per i due club, tutto pronto.

13.20 - Squadre in campo per il riscaldamento

13.05 - Ed ecco anche l'undici iniziale dello Sporting Lisbona: Miguel Gouveia, Afonso Lee, Lucas Taibo, Eduardo Felicíssimo (C), Rayhan Momade, Flávio Gonçalves, Bafdili, Rafael Camacho, Chris Grombahi, Gabriel Silva e Salvador Blopa.

13.00 - La formazione ufficiale del Napoli: Pugliese; Caucci, Gambardella, Garofalo; Olivieri, Cimmaruta, Anic, D'Angelo; Esposito, Lo Scalzo; Raggioli.

10.45 - Ecco la squadra arbitrale per la gara in programma alle ore 14:

Arbitro Edgars Maļcevs LVA

Assistenti Mārtiņš Svipsts LVA, Deniss Ševcenko LVA

Quarto uomo Ruben Arena ITA

La seconda giornata della UEFA Youth League mette subito di fronte due squadre dal destino opposto. Al centro sportivo di Cercola il Napoli U19 ospita lo Sporting Lisbona, in una sfida che per gli azzurrini assume già i contorni di un crocevia fondamentale. La squadra allenata da Dario Rocco è infatti precipitata in una crisi di risultati senza precedenti: una sola vittoria dall’inizio della stagione, un rendimento altalenante in campionato e la sconfitta all’esordio europeo contro il Manchester City (2-0) che ha lasciato strascichi pesanti, non solo nella classifica ma soprattutto nella testa dei giovani partenopei.

Lo Sporting arriva invece a Napoli con morale alto e punti in tasca. I portoghesi hanno battuto per 3-2 l’Almaty al debutto, confermandosi una delle accademie più prolifiche e riconosciute d’Europa, capace negli anni di sfornare talenti poi consacrati in prima squadra. La formazione verdeoro si presenta dunque come avversario temibile, con un’identità precisa e la voglia di consolidare la leadership del girone.

Per il Napoli, però, non c’è alternativa: serve una reazione immediata. Mister Rocco è già sotto esame e una nuova battuta d’arresto potrebbe complicare ulteriormente il suo futuro sulla panchina. L’obiettivo è dimostrare orgoglio, compattezza e soprattutto quella crescita che finora non si è vista. La Youth League resta un palcoscenico prestigioso e i ragazzi azzurri non vogliono lasciarsi sfuggire l’occasione di invertire la rotta.

Napoli-Sporting Lisbona non sarà dunque solo una partita: sarà un banco di prova decisivo per misurare carattere e ambizioni degli azzurri.