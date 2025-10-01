Manna a Sky: "Gara per crescere, non è un ko che ci fa perdere i nostri valori. De Bruyne? Parlato troppo"

Nel pre-partita di Napoli-Sporting Lisbona, il ds azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "E’ una partita importante, la prima di Champions davanti al nostro pubblico. Vogliamo misurarci, ci serve per crescere e fare questo percorso che abbiamo iniziato. E’ chiaro che non penso che per noi bisogna ritrovare brillantezza, compattezza, dobbiamo continuare a crescere partita dopo partite come abbiamo fatto nelle gare precedenti. Non è una sconfitta a San Siro che ci fa perdere i nostri valori. Noi siamo tranquilli”.

C’è stato bisogno di aprire un dialogo rasserenante con De Bruyne? “Non c’è bisogno di aprire nessun tipo di dialogo, si è parlato di questa cosa anche troppo. Si fanno delle scelte, il mister ha fatto la sua. Il giocatore può non condividerla, ma deve accettare e rispettare quello che l’allenatore decide per tutto il gruppo. Non penso ci sia nulla di particolare. Ci sta, stavamo perdendo, voleva pareggiare la partita, voleva rimanere in campo e contribuire. Penso che si sia parlato anche troppo di questo. Siamo focalizzati su oggi. Siamo preparati e vogliamo fare una buona partita”.