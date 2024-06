Conte-ADL, pronti alle nozze: novità sulla figura di Oriali

GIOVANILI NAPOLI UNDER 13 A CACCIA DELLO SCUDETTO: DOMANI INIZIA LA FINAL FOUR Gli azzurrini di Albino Rossi affronteranno in mini torneo, con formula all’italiana, Inter, Genoa e Parma. Gli azzurrini di Albino Rossi affronteranno in mini torneo, con formula all’italiana, Inter, Genoa e Parma. SERIE A MILAN, SCARONI A UN TIFOSO: "A 150MLN LEAO LO IMPACCHETTO". POI LA SMENTITA "Leao? Se ci danno 150 milioni lo impacchetto, io sono molto venale. Adesso la priorità è il centravanti”. Ieri, attraverso l'agenzia Dire, queste affermazioni erano state attribuite al presidente del Milan, Paolo Scaroni, ma lo stesso club... "Leao? Se ci danno 150 milioni lo impacchetto, io sono molto venale. Adesso la priorità è il centravanti”. Ieri, attraverso l'agenzia Dire, queste affermazioni erano state attribuite al presidente del Milan, Paolo Scaroni, ma lo stesso club...