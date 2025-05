Conte 'annunciò' il suo futuro già il 22 febbraio: ricordate cosa disse?

"Sarebbe carino partire al primo anno con una squadra che ha vinto e che ha delle basi solide": aveva parlato così Antonio Conte il 22 febbraio a margine della conferenza pre Como-Napoli, gara poi persa 2-1 in uno dei momenti peggiori della stagione degli azzurri. A Conte venne fatto notare quanto incidesse nelle squadre che andavano ricostruite, Juve, Chelsea e ora il Napoli. Conte, però, spiegò che si trattava di un luogo comune. Che non poteva diventare un'abitudine. Un messaggio sbagliato.

"La mia storia è questa, però mi piacerebbe in futuro sedermi ogni tanto anche in pole position, iniziare la corsa stando in pole. Sarebbe carino, anche curioso per me, capire cosa significa iniziare un percorso da più forte". Qualcuno temeva fosse un riferimento al suo futuro lontano da Napoli. Magari in quel momento Conte faceva un discorso generico, senza riferimenti particolari. Intanto, pochi mesi dopo quelle parole, eccola la squadra in pole position: è la sua, è il Napoli che ha appena vinto lo scudetto. Conte è stato accontentato.