Conte sugli elogi di Fabregas: “Mi piacerebbe anche partire in pole con squadra già forte e solida!”

Il Como, la classifica, le ambizioni stagionali, i singoli, le scelte di formazione: tanti i temi trattati da Antonio Conte in conferenza. Il tecnico del Napoli ha parlato da Castel Volturno alla vigilia della gara del Sinigaglia in programma domani alle 12.30.

Fabregas l'ha definita un vincente, perfetto per squadre che non vanno bene. Si riconosce?

"La mia storia è questa, però mi piacerebbe in futuro sedermi ogni tanto anche in pole position, iniziare la corsa stando in pole. Sarebbe carino, anche curioso per me, capire cosa significa iniziare un percorso da più forte. Mi è capitato con alcune squadre che poi siamo diventati più forti, ma dall'inizio sarebbe carino, una volta, partire il primo anno con una squadra che ha vinto ed ha basi solide. Ma ognuno ha la propria storia e deve tirare fuori il meglio dai propri calciatori, questo è quello che conta, siamo gestori di fondi, ci danno un patrimonio e alla fine se quel patrimonio è lo stesso non abbiamo fatto danni, se lo ridiamo più corposo abbiamo fatto un ottimo lavoro".