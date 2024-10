Conte attende i nazionali: pronta una novità di formazione e niente rischi per Meret

Dopo una settimana decisamente faticosa dal punto di vista anche dell'intensità del lavoro, ieri è andato in scena l'ultimo allenamento a Castel Volturno prima di due giorni di stop. Le porte del centro tecnico si riapriranno dunque martedì, quando Antonio Conte potrà contare anche sui primi azzurri che rientreranno dopo gli impegni con le nazionali e potrà impostare il lavoro verso la trasferta sul campo dell'Empoli. Ci saranno subito gli italiani (Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori), impegnati domani sera ad Udine contro Israele, così come Rrahmani, Lobotka, Kvara, Ngonge ed Anguissa, quest'ultimo però avrà bisogno di più tempo per rientrare dalla trasferta in Kenya.

L'ultimo a rientrare in ballottaggio

Salvo imprevisti che Conte spera di scongiurare, la formazione delle ultime settimane potrebbe subire un cambiamento. Le nazionali dovrebbero rimettere in ballottaggio Mathias Olivera che sarà l'ultimo a rientrare. Il laterale sarà impegnato con l'Uruguay nella notte italiana di mercoledì contro l'Ecuador, dopo aver scontato tre giornate di squalifica, per una gara delicatissima per la Celeste. Ad Empoli dunque, considerando anche la tipologia di partita e le caratteristiche più offensive, dovrebbe partire dall'inizio Spinazzola, rimasto a Castel Volturno con Conte.

Nessun rischio

Tra i pali ad Empoli potrebbe esserci nuovamente Caprile, peraltro contro la sua ex squadra con cui si è messo in mostra la scorsa stagione conquistandosi la maglia da titolare e poi un posto nella rosa del Napoli. Alex Meret viaggia verso il recupero, ma non è ancora pienamente ristabilito e difficilmente verranno presi dei rischi. Il portiere azzurro ha saltato anche l'allenamento congiunto con la Juve Stabia, si valuterà giorno per giorno ma potrebbe rientrare nella gara successiva, al Maradona contro il Lecce, prima del ciclo di scontri diretti.