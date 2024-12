Conte e il sostituto di Kvaratskhelia: avanza un'idea da Castel Volturno

vedi letture

Chi ci sarà sabato con Kvaratskhelia infortunato contro l'Udinese? Al suo posto, al Bluenergy, ci sarà Neres nel tridente. A sinistra, con Politano a destra e Lukaku a recitare da centravanti. Per il resto, tutto confermato rispetto alla partita con la Lazio, a cominciare dal 4-3-3: Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera nella linea a quattro; Anguissa, Lobotka e McTominay in mediana. Da valutare le condizioni di Mazzocchi, fuori per un infortunio muscolare accusato contro la Roma. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).