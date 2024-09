Conte e quella terza vittoria di fila che manca da 566 giorni

vedi letture

Alla ricerca della continuità. E' la missione di Antonio Conte verso la sfida di Cagliari ed il concetto ricorrente ieri in conferenza stampa per raccontare del momento del suo Napoli dopo le vittorie su Bologna e Parma: "Mi aspetto continuità di prestazioni e risultati. Mi aspetto che i nuovi possano inserirsi quanto prima nel nostro contesto. Mi aspetto continuità dal gruppo", le parole del tecnico del Napoli che non a caso poi cita la statistica delle tre vittorie di fila in campionato, solo inseguite da Garcia, Mazzarri e Calzona e che mancano addirittura da fine febbraio 2023, ovvero ben 566 giorni: "Affrontiamo una squadra tosta, come tutte quelle di Nicola, un allenatore sottovalutato e troveremo un ambiente caldo ed una squadra che ha sempre dato fastidio al Napoli. Ma dobbiamo dare continuità, ho letto che è da un anno e mezzo che non si fanno tre vittorie consecutive e ci sono grandi stimoli".

Le pressioni

Un passo alla volta, dunque, nonostante le griglie Scudetto in cui molti infilano anche il Napoli: "Mi porto dietro una grande pressione. Avendo vinto in passato, fanno 1+1, 2 e si aspettano questo a prescindere. Alcuni l'hanno detto dal primo giorno quando ci mancava mezza squadra. E' una responsabilità, non mi sottraggo, ma la vivo in maniera serena, sapendo che dobbiamo lavorare, crescere. L'ha ribadito anche il presidente parlando di anno 0, magari non è proprio anno 0 ma c'è una profonda ricostruzione. Il mercato l'ha detto, se prendi 7 giocatori e ne vanno via 12-13 significa che c'è un cambiamento importante".

La formazione

Antonio Conte non si sbilancia sulle scelte, neanche su Romelu Lukaku che tutti in realtà si aspettano dal primo minuto: "Ha utilizzato la sosta per cercare di entrare a pieni giri sul piano fisico ed anche tattico. C'è stato grande impegno, è venuto anche nei momenti liberi. C'è grande predisposizione, sta migliorando in tutto e vedremo, ci sono ancora due allenamenti e poi deciderò". Stesso discorso per Kvara, reduce da una botta in nazionale (ma già smaltita): Conte dovrebbe confermare il solito undici con la sola novità (almeno dall'inizio) del belga titolare. Gli scozzesi e Neres rappresenteranno armi pesanti dalla panchina.