Conte ha ancora dei dubbi di formazione: i due ballottaggi per la finale col Bologna

vedi letture

Antonio Conte scioglierà oggi gli ultimi dubbi di formazione in vista della finale di Supercoppa contro il Bologna. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico azzurro è orientato a confermare in gran parte l’undici che ha superato il Milan in semifinale, ma restano due nodi da risolvere.

Dopo il rientro al Mövenpick Hotel and Residences Riyadh, la squadra ha svolto una sola seduta prima della rifinitura odierna, decisiva per le scelte finali. In difesa è aperto il ballottaggio tra Buongiorno e Juan Jesus nel terzetto arretrato, mentre sulla trequarti Lang insidia Elmas alle spalle di Hojlund. Conte valuta condizione ed equilibrio, con l’obiettivo di alzare il primo trofeo stagionale contro il Bologna.