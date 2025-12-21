Conte ha ancora dei dubbi di formazione: i due ballottaggi per la finale col Bologna
TuttoNapoli.net
Antonio Conte scioglierà oggi gli ultimi dubbi di formazione in vista della finale di Supercoppa contro il Bologna. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico azzurro è orientato a confermare in gran parte l’undici che ha superato il Milan in semifinale, ma restano due nodi da risolvere.
Dopo il rientro al Mövenpick Hotel and Residences Riyadh, la squadra ha svolto una sola seduta prima della rifinitura odierna, decisiva per le scelte finali. In difesa è aperto il ballottaggio tra Buongiorno e Juan Jesus nel terzetto arretrato, mentre sulla trequarti Lang insidia Elmas alle spalle di Hojlund. Conte valuta condizione ed equilibrio, con l’obiettivo di alzare il primo trofeo stagionale contro il Bologna.
Pubblicità
In primo piano
Beukema a 360°: “Napoli unica! McT il più forte della Serie A, Anguissa leader silenzioso! Conte? Carismatico! Se vinciamo la Supercoppa..."
Copertina McTominay a 360°: "Adoro Conte, ho bisogno di uno come lui! Voglio giocare altri 10 anni. Su tifosi e lingua..." di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
22 dic 2025 20:00
EA SPORTS Supercup 2025
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Bologna
In primo piano
Di Lorenzo: "Posso vincere quanto Maradona! Bologna? La ricordiamo bene, ma sarà diverso. Su Conte..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Gara tosta! Ragazzi seri, problema è giocare ogni 3 giorni con rosa ridotta. Su Hojlund..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Milan 2-0 (39' David Neres, 64' Hojlund): il Napoli è in finale di Supercoppa!
Arturo MinerviniLiveConferenza Conte: "Vogliamo la finale! Lobotka ok e non cambio modulo. Su Lukaku..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Quando il vento è contrario non riusciamo a gestire le situazioni. Annata difficile, ma non dobbiamo scoraggiarci"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com