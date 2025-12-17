Conte ha chiesto tre acquisti ad ADL a gennaio: ecco la lista
Antonio Conte ha già spedito la sua letterina di Natale a Babbo Aurelio. Così titola un articolo sul Giornale, a firma dell'esperto di mercato Nicolò Schira, sulle richieste del tecnico in vista del mercato di gennaio: "Sotto l’albero il tecnico si aspetta tre regali dal presidente De Laurentiis, al lavoro col ds Manna per accontentarlo. Nel mirino un vice Anguissa (piace Mainoo in prestito dal Manchester United), un centrocampista di palleggio (intriga Pellegrini della Roma; mentre Manzambi costa tanto) e magari pure un esterno d’attacco.
In uscita invece tutti i giovani che saluteranno in prestito: su Marianucci c’è la Cremonese; mentre per Vergara sono arrivate numerose richieste. Bagagli pronti anche per Ambrosino (ci prova la Samp), visto che Lucca - nonostante il rientro di Lukaku - sembra destinato a restare" si legge sull'edizione odierna del quotidiano.
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Milan
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro