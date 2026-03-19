Accostato al Napoli, Sky: un altro club di Serie A su Tonali, c'è anche l'Arsenal

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In Italia la Juventus ha già sondato il terreno, valutando anche la possibilità di portare a Torino l’ex portiere della Roma, Alisson Becker, oggi al Liverpool.

Sandro Tonali non è un obiettivo del Napoli. Secondo quanto riportato ai microfoni di Sky Sport da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, altri due club hanno manifestato interesse per il centrocampista del Newcastle, che potrebbe fare ritorno in Serie A. Il club inglese non vuole privarsene, ma in Italia la Juventus ha già sondato il terreno, valutando anche la possibilità di portare a Torino l’ex portiere della Roma, Alisson Becker, oggi al Liverpool.

Premier League sullo sfondo: Arsenal in agguato

Sempre secondo l’esperto di mercato, un’altra importante società di Premier League aveva provato a muoversi per Tonali già a gennaio: si tratta dell’Arsenal. In quel frangente, però, il Newcastle non ha voluto cederlo a campionato in corso, limitando lo scambio di informazioni. Con l’arrivo dell’estate, però, potrebbe aprirsi finalmente la finestra giusta per il trasferimento, a prescindere dalla destinazione finale del centrocampista italiano.

