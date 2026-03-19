Radio Tutto Napoli, il palinsesto di oggi: le dirette partiranno dalle 8!
Pronti ad un'altra lunga giornata azzurra insieme? Anche oggi il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, inizierà dalle 8 con Salvatore Amoroso ed Arturo Minervini con la rassegna stampa in “Buongiorno TuttoNapoli”. Alle 9.00 due ore con “Il Bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata e Salvatore Amoroso ed i nostri opinionisti fino alle 11. Spazio poi a due ore di “Pausa Caffè" con Fabio Tarantino ed Davide Baratto. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Carlo Caporale. Alle 15 il testimone passerà a "Napoli Talk" con Christian Marangio ed Giovanni Gambardella. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con "Passionapoli" di Nicola Luongo e Gudio Gaglione. Dalle 18 la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125
8.00 - 9.00 - Buongiorno Tuttonapoli
9.00 - 11.00 - Il Bar di Tutto Napoli
11.00 - 13.00 - Pausa-caffè
13.00 - 15.00 - Cronache azzurre
15.00 - 17.00 - Napoli Talk
17.00 - 18.00 - Passionapoli
18.00 - 19.00 - Difendo la città
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