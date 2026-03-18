Podcast L'attore Milo: "Stavo per non riconfermare l'abbonamento, poi è arrivato Conte..."

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L'attore Antonio Milo è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB.

Che bello ritrovarti anche in questo momento particolare per Peppe Iodice.

"Ma soprattutto l'importanza di tante persone napoletane dove il cuore batte tanto, soprattutto per il fratello Peppe, non potevano non esserci al primo film di Peppe, doveva a prescindere esserci".

Ho letto la sceneggiatura, è molto bella, è un bel film, la gente si può divertire, ci si può anche pensare, è un momento di riflessione e poi una squadra di amici napoletani. "In questo momento Napoli è un brand importante, quindi mi fa piacere esserci, sono felice per questo".

Manca un po' di Napoli nel senso calcistico?

"Anche nel senso calcistico, Maradona, Napoli, che rapporto ha? Io sono abbonato, sono un malato diciamo da stadio".

Rimonta scudetto possibile?

"Ma io mi accontenterei del fatto che rientriamo in Champions, i sogni li rifaccio ma non li dico perché tutto nel calcio e nella vita è possibile. Però non penso che sia stata un'annata brutta, a differenza di tanti altri che lo pensano, perché con gli infortuni che il calcio Napoli ha avuto e i risultati che sta dando possiamo solo fare tanto di cappello alla squadra e all'allenatore. Io avevo l'abbonamento, stavo lasciando dopo Garcia, poi hanno chiamato Conte e ho riconfermato l'abbonamento e mi è andata bene perché è stato un ottimo investimento per l'anno".

Dovesse accadere un miracolo cosa è disposto a fare?

"Quello lo lascio a Paolo Caiazzo, posso solamente gioire con la bandiera come fatto l'ultima volta".