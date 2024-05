Conte-Napoli, Romano annuncia: "Ci siamo! Accordo raggiunto su ogni dettaglio, documenti approvati"

"Ci siamo!", con il classico annuncio sui propri social Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato internazionale, annuncia l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli.

La lunga trattativa è arrivata al termine, ecco i dettagli riferiti su X da Romano: "Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli, ci siamo! Accordo raggiunto su ogni dettaglio comprese le aggiunte, al netto dello stipendio fisso, dei diritti d'immagine e dei membri dello staff. Conte firmerà il contratto valido fino a giugno 2027, documenti approvati. Grande appuntamento per il Napoli".

🚨 BREAKING: Antonio Conte as new Napoli head coach, here we go!



Agreement reached on every detail also including add-ons, after fixed salary, image rights and staff members.



Conte will sign the contract valid until June 2027, documents approved.



Huge appointment for Napoli. pic.twitter.com/1wr16gBTd4