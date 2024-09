Conte non cambia: con la Juve avanti col 3-4-1-2, primi indizi di formazione

Squadra che vince non si cambia, fa sapere l'edizione odierna del Corriere dello Sport. In vista della gara contro la Juve nessuna modifica alla formazione.

"Troppo presto per ipotizzare una formazione, ci sono ancora un po’ di sessioni da sfruttare per approfondire valutazioni e analisi, ma l’idea è che al di là delle prove tattiche alternative, a cominciare dal 4-3-3, anche sabato il Napoli dovrebbe cominciare la partita con il modulo per il momento consolidato. Il classico 3-4-2-1 delle prime quattro giornate di campionato e delle prime cinque esibizioni, considerando anche i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Modena".