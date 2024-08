Conte rivoluziona il Napoli: idea Kepa per la porta (anche senza l'addio di Meret)

vedi letture

Il gran finale, però, riguarda un insospettabile: riflessioni in corso sul futuro di Alex Meret

La rivoluzione di Antonio Conte. Sul Corriere dello Sport si scrive dei grandi cambiamenti voluti dal tecnico, uno di questi potrebbe riguardare anche il portiere: "Il gran finale, però, riguarda un insospettabile: riflessioni in corso sul futuro di Alex Meret. Fino a qualche giorno fa portiere titolare in copertina e al centro di una trattativa di rinnovo del contratto in scadenza 2025. Situazione da approfondire, da maneggiare con cura, e nel frattempo cominciano a venir fuori un po' d'idee relative a profili sul mercato da tener presenti: il nome di Kepa Arrizabalaga, 29 anni, ha fatto un giro lungo e tortuoso e poi è riemerso tra le stesse montagne in cui si era perso nell'estate 2022, all'alba dello scudetto.

Quando il Napoli aveva deciso di puntare su uno tra il basco e Navas e quando Alex, per una notte o giù di lì, era stato a un passo dallo Spezia. Kepa ha un contratto fino al 2025 con il Chelsea - sei portieri in rosa - e un ingaggio da 6 milioni: spalmand o lo su più anni, potrebbe diventare una chance. Anche insieme con lo stesso Meret, mica necessariamente in alternativa. Per ora, valutazioni senza contatti".