Rileggi live Conte: "Sono il primo tifoso del Napoli!", poi canta con Oriali. Starace scatenato, ovazione per Osimhen!

Alle 21 sul palco i giocatori da Dimaro per la classica presentazione della squadra annata 2024/25. Intanto è previsto come di consueto il dj set di Decibel Bellini. Poi si partirà.

20.50 - Giornata di pioggia a Dimaro, intanto si riempie comunque la piazza Madonna della Pace. A breve si comincia.

21.00 - Si continua a ballare a Dimaro. Decibel Bellini ha annunciato che la squadra arriverà alle 21.10.

21.18 - Inizia la serata con l'ingresso di Conte che sale sul palco: "Buonasera a tutti". Poi il tecnico sorride al coro 'Chi non salta juventino è' ma lui resta fermo sorridendo. Poi dice: "Chiariamo una cosa. Nel calcio come nella vita ci vuole sempre rispetto. E' giusto che voi siate tifosi e giustamente supportate la nostra squadra. Io sarò sempre una persona molto educata e rispettosa. Non mi chiedete cose che non farò ma non per una singola squadra ma per tutte le squadre perché noi allenatori dobbiamo dare l'esempio positivo. Poi quello che vi posso dire oggi è che voi avete il primo tifoso del Napoli qui sul palco".

21.21 - Ancora Conte: "Il ritiro sta andando bene, sono molto contento, stiamo avendo pochissimi intoppi, i ragazzi stanno crescendo, c'è grande impegno e disponibilità per creare qualcosa di importante. Questo entusiasmo della gente, poi, è veramente contagioso. Come dissi alla presentazione so di dover restituire insieme alla squadra tutto questo entusiasmo. Per ora ho ricevuto senza aver dato niente. Abbiate fiducia e pazienza, cercheremo di fare cose importanti. Mantova? Non abbiamo diminuito i carichi di lavoro per la partita. Io li considero importanti ma non cambiano il lavoro. Noi abbiamo iniziato il primo giorno e siamo sempre cresciuti sui carichi come stamattina e oggi con un allenamento stupendo. So che i ragazzi avranno le gambe pesanti e faranno fatica ma proprio nella fatica dobbiamo creare qualcosa di importante".

21.25 - Ora sul palco l'intero staff di Conte e poi si comincia con la squadra partendo dai difensori.

21.27 - Ora sul palco i centrocampisti, si parte da Anguissa. Infine gli attaccanti partendo dall'ex bomber della Primavera, Giuseppe Ambrosino.

21.30 - Ovazione quando sul palco sale Victor Osimhen che sorride e applaude il pubblico prima di sistemarsi accanto ai compagni.

21.33 - Ora in campo lo staff sanitario, si parte dal medico responsabile, il dottor Raffaele Canonico, poi il medico Gennaro De Luca, i fisioterapisti Marco Romano, Marco Di Lullo, Nicola Zazzaro, Paolo Tartaglione, Vittorio Mennella e Vincenzo Longobardo.

21.35 - Ora salgono sul palco i magazzinieri. Grande ovazione per Tommy Starace che sale sul palco e, come di consueto, balla incitando la folla e abbracciando Conte facendolo anche saltare. Decibel aggiunge: "Tante volte sento e leggo critiche, ma Tommy è un uomo che ha lavorato con Maradona ed è qua che scherza sul palco con noi, gioca con noi ma sul lavoro è una persona super seria e noi gli vogliamo un mondo di bene". Dalla piazza parte il coro per Maradona.

21.38 - Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro, sale sul palco indossando una maglia del Napoli: "Grazie per la vostra presenza, grazie al Napoli, ai grandi professionisti che sono i calciatori. Siamo felici di ricevere la vostra felicità. Noi siamo chiusi, montanari, abbiamo bisogno del vostro calore e della vostra simpatia".

21.40 - Chiusura con la canzone 'O surdato 'nnammurato prima dei saluti cantata anche da Oriali e Conte.

21.44 - Finisce la serata, Conte e la squadra e i vari staff vanno via. In piazza però si continua a ballare nonostante la pioggia.